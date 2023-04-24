$81.49-0.1389.35-0.11

Развожаев: во время атаки на Севастополь один дрон уничтожен, а второй взорвался сам

5

Во время атаки на Севастополь один беспилотник уничтожили, второй взорвался сам, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Развожаев: во время атаки на Севастополь один дрон уничтожен, а второй взорвался сам
© Константин Михальчевский/РИА Новости

Ранее в этот же день Развожаев сообщил, что Черноморский флот отражает атаку беспилотников на Севастополь. "Один дрон надводный уничтожили силы ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение), второй взорвался сам", - написал Развожаев в Telegram-канале.

Он отметил, что все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены. Развожаев добавил, что в настоящее время в городе тихо. В конце марта Черноморский флот отбил атаку беспилотников на Севастополь.

5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий