Развожаев: во время атаки на Севастополь один дрон уничтожен, а второй взорвался сам

Во время атаки на Севастополь один беспилотник уничтожили, второй взорвался сам, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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Ранее в этот же день Развожаев сообщил, что Черноморский флот отражает атаку беспилотников на Севастополь. "Один дрон надводный уничтожили силы ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение), второй взорвался сам", - написал Развожаев в Telegram-канале.