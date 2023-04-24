Япония приступила к размещению комплексов Patriot в связи с ракетными пусками КНДР

Силы самообороны Японии начали размещение комплексов Patriot PAC-3 на островах префектуры Окинава, чтобы перехватить обломки ракеты КНДР, с помощью которой Северная Корея планирует запустить военный спутник.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства Kyodo, комплексы разворачивают на островах Мияко, Исигаки и Ёнагуни.

Ранее отмечалось, что к операции планируется привлечь корабли с комплексами Aegis, вооружёнными ракетами-перехватчиками SM-3.