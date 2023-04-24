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Япония приступила к размещению комплексов Patriot в связи с ракетными пусками КНДР

Силы самообороны Японии начали размещение комплексов Patriot PAC-3 на островах префектуры Окинава, чтобы перехватить обломки ракеты КНДР, с помощью которой Северная Корея планирует запустить военный спутник.

Япония приступила к размещению комплексов Patriot в связи с ракетными пусками КНДР
© EPA

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства Kyodo, комплексы разворачивают на островах Мияко, Исигаки и Ёнагуни.

Ранее отмечалось, что к операции планируется привлечь корабли с комплексами Aegis, вооружёнными ракетами-перехватчиками SM-3.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что партия и правительство страны стремятся сделать её мировой космической державой.

Он также заявлял, что Пхеньян запустит военный разведывательный спутник, как и планировалось.

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