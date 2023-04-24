Авианосец "Адмирал Кузнецов" могут вооружить новейшим ЗРК "Панцирь-М"

В Министерстве обороны России заявили, что тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" вооружат новейшими зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами (ЗРК) "Панцирь-М". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в российском оборонном ведомстве.

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По информации собеседников издания, на корабле внедрят новую интегрированную систему управления противовоздушной обороной. Она, как утверждают источники, в автоматическом режиме будет распознавать цели, разделять их между зенитными комплексами и ликвидировать. Кроме того, отмечается, что на борту крейсера построены специальные помещения для хранения, обслуживания и подготовке к боевому применению высокоточных авиационных средств поражения для авиакрыла "Кузнецова".