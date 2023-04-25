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ВСУ направили снаряды в сторону Донецка

ВСУ выпустили снаряды по Кировскому району Донецка. По городу пришлось четыре боеприпаса натовского калибра.

ВСУ направили снаряды в сторону Донецка
© ТАСС

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров», - сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Ранее командир батальона «Барс» под псевдонимом «Шам» рассказал как украинские артиллеристы стремятся атаковать эвакуационные группы российских военнослужащих, которые прибывают на заданную точку, чтобы забрать раненых бойцов.

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