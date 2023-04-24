Зеленский назвал последствия отступления ВСУ из Артемовска

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Артемовска (украинское название — Бахмут) откроет российским войскам плацдарм для наступления. Свое мнение он высказал в интервью телеканалу Al Arabiya.

По словам украинского лидера, силы Киева продолжат удерживать Артемовск, поскольку потеря этого города «поможет России расширить фронт». При этом он признал, что ситуация в городе остается сложной для ВСУ. Зеленский добавил, что сейчас все силы ВСУ брошены на подготовку к контрнаступлению.