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Зеленский назвал последствия отступления ВСУ из Артемовска

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Артемовска (украинское название — Бахмут) откроет российским войскам плацдарм для наступления. Свое мнение он высказал в интервью телеканалу Al Arabiya.

Зеленский назвал последствия отступления ВСУ из Артемовска
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По словам украинского лидера, силы Киева продолжат удерживать Артемовск, поскольку потеря этого города «поможет России расширить фронт». При этом он признал, что ситуация в городе остается сложной для ВСУ. Зеленский добавил, что сейчас все силы ВСУ брошены на подготовку к контрнаступлению.

Канал допустил, что при потере Украиной Артемовска следующими могут стать Краматорск и Славянск.

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