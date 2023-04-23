Кадыров сообщил об отправке бойцов 94-го полка 46-й ОБрОН Росгвардии в зону СВО

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в воскресенье об отправке бойцов 94-го полка 46-й отдельной бригады оперативного назначения (ОБрОН) Росгвардии в зону проведения специальной военной операции.
"И снова в деле знаменитый 94-й полк оперативного назначения 46-й ОБрОН СКО ВНГ [Северо-Кавказский округ войск национальной гвардии] России. Название длинное, но враги произносят его скороговоркой и стараются избегать встречи с бойцами подразделения. Накануне очередные силы 94-го полка отправились на фронт. Защитники Родины к выполнению задач приступают, находясь в отличном настроении, и с твердым намерением искоренять бандеровцев на своем пути", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По его словам, Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова приобрел и передал бойцам 14 автомобилей "Урал" и 10 "Патриотов".
"Уверен, достижению этой благородной цели будет способствовать и поддержка, оказанная перед отправкой полку Региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Под грамотным руководством отважного и опытного командира Хасмагомеда Магомадова личный состав с честью пройдет весь путь. Не сомневаюсь в этом. Желаю им удачи, успехов и скорейшей победы", - добавил глава республики.