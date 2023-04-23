Кадыров сообщил об отправке бойцов 94-го полка 46-й ОБрОН Росгвардии в зону СВО

"И снова в деле знаменитый 94-й полк оперативного назначения 46-й ОБрОН СКО ВНГ [Северо-Кавказский округ войск национальной гвардии] России. Название длинное, но враги произносят его скороговоркой и стараются избегать встречи с бойцами подразделения. Накануне очередные силы 94-го полка отправились на фронт. Защитники Родины к выполнению задач приступают, находясь в отличном настроении, и с твердым намерением искоренять бандеровцев на своем пути", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.