Эрдоган заявил о передаче первых танков Altay армии для испытаний

Первые национальные танки Altay были переданы в Воскресенье вооруженным силам Турции для проведения испытаний. Об этом сообщил на своей странице в Twitter президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

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"Мы передаем нашей героической армии танк нового поколения Altay, который станет современным основным боевым танком Турции", - написал он.

Ожидается, что испытания новейшего турецкого танка займут около двух лет.

Боевая машина названа Altay в память о генерале Фахреттине Алтае, сражавшемся в войне за независимость Турции в 1919-1923 годах. Танк практически полностью спроектирован силами турецких оборонных предприятий. Отдельные элементы вооружения, включая пушку калибра 120 мм, решено выпускать на базе переданных стране лицензий южнокорейской компании Hyundai.

65-тонная машина оснащена системой активной защиты, делающей ее неуязвимой для противотанковых ракетных комплексов и броней нового поколения. Управление огнем танка осуществляется с помощью компьютерной системы.

Контракт на производство Altay был подписан в 2018 году Департаментом оборонной промышленности Турции и компанией BMC и оценивается в $500 млн. Он предусматривает выпуск на первом этапе 250 танков. Всего в планы Анкары входит производство 1 тыс. боевых машин. В перспективе планируется выпуск безэкипажных вариантов.