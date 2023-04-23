Сын Пескова рассказал о службе в ЧВК «Вагнер»

Николай Песков, сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, рассказал, что семья поддержала его решение вступить в ряды ЧВК «Вагнер». Об этом пишет РИА «Новости».

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«Конечно, немножко были в шоке. Волновались. Но зауважали мое решение. Поддержали», - отметил Николай.

Ранее корреспондент RT Роман Косарев рассказал в своем Telegram-канале, что неоднократно намеревался рассказать про службу Николая Пескова.

Журналист подчеркнул, что молодой человек на протяжении многих лет без лишней шумихи помогал детям Донбасса, пострадавшим от военных действий.

Кроме того, он привел отрывок из интервью с Николаем.

Песков-младший подчеркнул, что никогда не кичился своим именем, не обращал внимания на слухи, шумиху и сплетни. Он добавил, что много лет назад дал присягу защищать свою страну, служить ей.