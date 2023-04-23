Bild: ВСУ полностью оставили центр Артемовска

Журналист немецкой газеты Bild Юлиан Репке заявил, что украинские войска отошли с последних удерживаемых участков в центре Бахмута (российское название — Артемовск). Об этом он написал в своем Twitter.

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Репке также утверждает, что военные ВСУ отступили на запад от железнодорожных путей. По его словам, российские силы «уже двинулись к западу от путей и, похоже, продолжают наступление».

Ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские штурмовые отряды овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части Артемовска.