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Bild: ВСУ отступили от ж/д путей в Артемовске, а силы РФ продолжают наступление

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Журналист немецкой газеты Bild Юлиан Репке заявил, что украинские войска отошли с последних удерживаемых участков в центре Бахмута (российское название — Артемовск). Об этом он написал в своем Twitter.

Bild: ВСУ полностью оставили центр Артемовска
© Газета.Ru

Репке также утверждает, что военные ВСУ отступили на запад от железнодорожных путей. По его словам, российские силы «уже двинулись к западу от путей и, похоже, продолжают наступление».

Ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские штурмовые отряды овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части Артемовска.

В Минобороны рассказали о ходе боев за Артемовск

До этого один из участников военной компании, участвующий в освобождении Артемовска, рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» ведут бои за основной железнодорожный узел в западной части города. По словам военного, российские силы взяли под контроль центр Артемовска, а также продвигаются и по другим направлениям, оттесняя украинскую армию на запад города.

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