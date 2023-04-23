МИД Армении обратился к России по поводу Лачинского коридора

МИД Армении призвал Россию обеспечить вывод азербайджанских сил из Лачинского коридора. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление ведомства сообщает ТАСС.
В документе указано, что установление Азербайджаном КПП в вышеупомянутом месте является серьезным нарушением трехстороннего заявления 2020 года и сделано с целью провести этнические чистки в Нагорном Карабахе.
«23 апреля власти Азербайджана, грубо нарушив шестой пункт <...>, уже официально перекрыли Лачинский коридор, приняв меры по установлению КПП в коридоре в зоне ответственности российских миротворческих сил», — говорится в заявлении.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал отсутствие территориальных претензий между Баку и Ереваном залогом мира в Закавказье.
Лачинский коридор — шестикилометровый горный коридор, соединявший Армению и Нагорный Карабах.