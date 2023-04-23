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56 минут назад

Часть переданных Киеву МиГ-29 разберут на запчасти

Илья Родин

Польша и Словакия передали Украине истребители МиГ-29. Украинские военные разбирают истребители на запчасти, пишет журнал Economist.

Часть переданных Киеву МиГ-29 разберут на запчасти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным журнала, многие боевые самолеты МиГ-29, поставленные ВСУ в пакетах военной помощи, находятся не в лучшем состоянии, их практически невозможно привести в порядок, поставить в строй.

Соответственно, украинские военные разбирают их на запчасти с тем, чтобы отремонтировать имеющиеся самолеты.

Автор статьи уточнил, что по состоянию на январь 2022 года, в ВВС Украины числилось 140 боевых самолетов. 60 из них были утрачены в ходе противостояния.

Ранее сообщалось, что Минобороны Болгарии отказалось поставлять на Украину истребители МиГ-29 без соответствующей компенсации.

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Напомним, что в настоящее время София располагает 16 самолетами этого типа. Выполнять боевые задачи могут только шесть из них.

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