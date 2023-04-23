Киев пытается напугать Россию магическими слухами о «контрнаступлении», но его не будет, это украинская чушь. Так считает бывший агент британской разведки МИ-6 Аластер Крук, давший интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его убеждению, Запад и Киев постоянно распространяют слухи о грядущем «контрнаступлении», но это элемент обычной пропаганды. Противники России нацелены на эмоциональный эффект, и в их словах следует сомневаться.

«Они воображают, что Россия настолько слаба, что пророчества о некоем мощном «контрнаступлении» заставит ВС РФ паниковать, а в Москве начнется кризис», - сказал бывший агент МИ-6.

Он отметил, что в данном случае Киев прибегает к «магическому мышлению», выдавая желаемое за действительное, чтобы напугать Россию.

«Конечно это чушь!» - уверен Крук.