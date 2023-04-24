Кулеба отверг возможность скорых переговоров между Москвой и Киевом

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба категорически отверг возможность скорых переговоров между Москвой и Киевом. Об этом он написал в статье для газеты Die Welt.

Глава МИД Украины признал, что «во всем мире нарастают голоса, призывающие к мирным переговорам между Россией и Украиной и немедленному прекращению огня». При этом Кулеба отметил, что эти голоса «игнорируют тот факт, что Россия не проявила реального интереса к добросовестным переговорам или прекращению боевых действий».

По его мнению, прочный мир может быть достигнут лишь путем восстановления международно признанных границ Украины.

«Любые попытки, нарушающие этот принцип, например, предложение Украине пойти на территориальные уступки, будут отвергнуты», — написал он.

Кулеба заявил, что Киев борется не «просто за победу в войне, а за достижение настоящего прочного мира». Он также поблагодарил страны за их поддержку Киева, подчеркнув, что «будущее евроатлантической безопасности будет решаться на поле боя на Украине».

18 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что президент Франции Эмманюэль Макрон планирует обратиться к Китаю с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной.

22 апреля министр обороны Италии Гуидо Крозетто высказал мнение, что урегулировать конфликт на Украине можно лишь путем прямых переговоров сторон.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов отверг идею мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта, а также потребовал от Запада направить Киеву больше оружия.