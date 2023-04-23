Таврическое командование ВСУ допустило новый штурм Угледара российскими войсками

По данным издания, он опасается, что в Угледаре может повториться ситуация с Артемовском, где украинские военные несут большие потери. Дмитрашковский считает, что скоро Россия снова попытается установить контроль над Угледаром. Он допускает, что армия России будет использовать тактику «выжженной земли», чтобы ВСУ не смогли оборонятся на территории стратегических объектов.