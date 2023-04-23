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13 минут назад

Российские военные начали использовать «плащи-невидимки» для ночного боя

Lenta.ru

Российские военные начали использовать «плащи-невидимки», которые позволяют подобраться к противнику ночью. Об этом сообщает «Русская весна».

Российские военные начали использовать ночью «плащи-невидимки»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Плащи сделаны из теплоизоляционного материала, мешающего увидеть человека ночью в тепловизор», — говорится в сообщении.

Отмечается, что материал поглощает тепло, выделяемое человеческим телом, что скрывает бойцов от спецприборов.

По информации издания, разработка не является новой — о ней сообщалось еще до начала проведения специальной военной операции на Украине.

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Ранее сообщалось, что на западной технике, поставленной Вооруженным силам Украины (ВСУ), заметили новые опознавательные знаки в виде белой горизонтальной стрелки с цифрами. Предположительно, новые знаки могут быть использованы в планируемом Украиной контрнаступлении.

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