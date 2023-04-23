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Стало известно о сложностях при закупках вооружений для Польши

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Польша может столкнуться с определенными сложностями в реализации своего плана увеличить расходы на вооружение, о котором власти объявили на фоне событий на Украине. Об этом со ссылкой на мнение экспертов сообщаетт Financial Times (FT).

Стало известно о сложностях при закупках вооружений для Польши
©  Lenta.ru

Среди стран, входящих в состав Североатлантического альянса, Польша занимает третье место по доле расходов на оборону по отношению к объему валового внутреннего продукта (ВВП). В этом году Варшава хочет повысить эти показатели до отметки в четыре процента ВВП, что вдвое превышает целевой показатель НАТО.

Такое решение польских властей вызывает много вопросов, пишет FT. В первую очередь: за счет чего будет производиться это увеличение и не пострадают ли от этого другие отрасли.

Бывший командующий сухопутными силами Польши и экс-замминистра обороны страны генерал Вальдемар Скшипчак полагает, что сейчас военные расходы страны «все больше зависят от выборов».

Ранее в апреле сообщалось о планах премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий посетит США для переговоров с производителями вооружений и для встречи в Белом доме.

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