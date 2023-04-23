Американский генерал назвал риски для Украины при провале контрнаступления

Украине придется пойти на переговоры, если запланированное контрнаступление Вооруженных сил страны (ВСУ) не достигнет своих целей. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

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По мнению генерала США в отставке Марка Киммитта, для ВСУ существуют риски при провале, в том числе международные.

«Ставки высоки. С небольшим прогрессом на поле боя и снижением внимания во всем мире украинцы должны либо выйти из нынешнего тупика, либо столкнуться с растущими призывами к прекращению огня и переговорам», — оценил ситуацию Киммитт.

Однако, если у ВСУ получится достичь свои цели, вполне вероятно, что США и союзники продолжат поставку вооружений Киеву, считает бывший военный.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал условие для начала контрнаступления ВСУ. По его словам, все зависит от партнеров Киева.