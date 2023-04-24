Тысячи британских граждан обвинили Лондон в том, что их бросили в Судане

Британцы, оказавшиеся в центре кровопролитных боев в Судане, обвинили правительство Британии в том, что оно "бросило" их после того, как спасло британских дипломатов и их семьи, в то время как другим странам удалось эвакуировать своих мирных жителей.

Тысячи британских гражданских лиц остаются в ловушке в Судане, и многие заявляли о о своем негодовании по поводу того, что Лондон вынуждает их "спасаться, кто как может". При этом многие утверждают, что они не получили никакой помощи, и им было приказано "оставаться внутри своих домов", сообщает Daily Mail.

Видео дня

По некоторым данным, из Судана не могут выехать до четырех тысяч британских гражданских лиц. В то время как британские официальные лица сосредоточили свои спасательные усилия на эвакуации дипломатов, правительства Франции, Германии, Нидерландов, Италии и Испании смогли эвакуировать сотни своих граждан.

Ситуация в Судане, где за неделю погибли более 400 человек, стала настолько отчаянной, что некоторые люди, оказавшиеся там в ловушке, были вынуждены убивать своих домашних животных, чтобы спастись от голодной смерти. В воскресенье чиновники министерства иностранных дел и их семьи были доставлены в безопасное место в ходе операции спецназа, но британские граждане заявили, что их оставили на произвол судьбы.

Многие получили от министерства иностранных дел Британии только автоматические текстовые сообщения, в которых им предлагалось оставаться дома и зарегистрировать на сайте свое местонахождение. Некоторые британцы заявили, что потеряли надежду на свое правительство и пытаются найти выход из тупика самостоятельно.

Министр иностранных дел Джеймс Клеверли сталкивается с многочисленными вопросами со стороны политиков и общественности в Альбионе о том, почему британские дипломаты получили приоритет перед другими гражданами Британии, проживающими в Судане, после эвакуации сотрудников посольства. Клеверли фактически расписался в беспомощности Лондона, заявив, что усилия правительства по оказанию помощи тем, кто застрял в Судане, будут оставаться "строго ограниченными" до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня.

Депутат от консерваторов Алисия Кернс сказала, что ей "некомфортно" из-за реакции правительства Великобритании, заявив, что "никаких уроков" не извлекли с момента их эвакуации в Афганистане в 2021 году.

Уильям, гражданин Британии, работающий в Судане, сказал в эфире BBC Radio 4 (заблокировано в РФ), что не получил никакой помощи от британского правительства. Он пояснил, что попытается выбраться из Судана на юг Египта на автобусе, организованном его суданским работодателем. "Мы не получили от правительства ничего, кроме чепухи, - сказал он. - Даже не чепуха, у нас ничего не было. Последнее сообщение заключалось в том, что правительство не собиралось ничего делать".

Франция заявила, что продолжает эвакуацию людей из Судана, добавив, что 388 человек смогли покинуть Судан. Немецкие военные эвакуировали 311 человек с аэродрома недалеко от Хартума, а первая партия из 101 человека была доставлена обратно в Берлин в понедельник на борту Airbus A321 с базы Аль-Азрак в Иордании, которая используется в качестве хаба для эвакуационной операции. Около 50 граждан Ирландии также были эвакуированы из Судана, и запланированы дополнительные эвакуации, заявил в понедельник вице-премьер Ирландии Майкл Мартин.