Министр обороты Эстонии спрогнозировал контрнаступление ВСУ

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что наступление украинской армии начнется через месяц. Об этом он заявил изданию Украины на военной базе Рамштайн в Германии.

По мнению Певкура, препятствием для контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) является не отсутствие танков Abrams, а погода. Он подчеркнул, что в Украину было переброшено уже «довольно много техники» и «довольно много ее находится на пути туда». Однако сейчас дождливая погода затрудняет передвижение тяжелых машин, и, если погодные условия не улучшатся, наступление перенесется еще на два месяца.