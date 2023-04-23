$81.49-0.1389.35-0.11

Министр обороты Эстонии спрогнозировал контрнаступление ВСУ

18

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что наступление украинской армии начнется через месяц. Об этом он заявил изданию Украины на военной базе Рамштайн в Германии.

Министр обороты Эстонии спрогнозировал контрнаступление ВСУ
© Lenta.ru

По мнению Певкура, препятствием для контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) является не отсутствие танков Abrams, а погода. Он подчеркнул, что в Украину было переброшено уже «довольно много техники» и «довольно много ее находится на пути туда». Однако сейчас дождливая погода затрудняет передвижение тяжелых машин, и, если погодные условия не улучшатся, наступление перенесется еще на два месяца.

Ранее министр обороны Эстонии сообщил об отправке Украине артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий