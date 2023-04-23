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МО РФ: в районе Харькова уничтожен цех по ремонту украинских беспилотников «Стриж»

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Российские военные уничтожили в районе Харькова производственную площадку, на которой производился ремонт украинских беспилотников «Стриж». Об этом пишет Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

МО РФ сообщило об уничтожении цеха по ремонту БПЛА в районе Харькова
© Twitter

В ведомстве уточнили, что было поражено предприятие, на базе которого осуществлялся как ремонт, так и испытания реактивных БПЛА «Стриж».

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В ДНР были уничтожены склады, на которых хранились боеприпасы 95-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

Комплексы ПВО перехватили оперативно-тактическую ракету «Гром-2», а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сбили 9 беспилотников различных типов.

Кроме того, полевая артиллерия, оперативно-тактическая и армейская авиация нанесли существенный урон живой силе противника. За сутки на основных направлениях было уничтожено свыше 500 солдат и офицеров ВСУ.

Напомним, что оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат «Стриж» был разработан ОКБ им. Туполева в 70-е годы XX века, состоял на вооружении ВВС ВС СССР, с 1979 года по 1989 год.

Выпуск БПЛА осуществлялся на Харьковском авиазаводе. Дальность полета дрона составляет 1000 км. Максимальная скорость - 1110 км/ч.

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