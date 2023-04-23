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Белорусские беспилотники отрабатывают поиск диверсионных групп

Операторы беспилотных комплексов в рамках проверки боеготовности выполняют задачи как в дневное, так и в ночное время. Об этом пишет пресс-служба Минобороны Белоруссии в своем официальном Telegram-канале.

Белорусские беспилотники отрабатывают поиск диверсионных групп
© Министерство обороны РБ

В пресс-службе пояснили, что отряд БПЛА в частности провел разведку местности с воздуха с целью выявления ДРГ и вооруженных формирований противника.

Беспилотники, уточнили в оборонном ведомстве, позволяют получать качественные фотографии местности, составлять на их основе фотопланы регионов.

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Кроме того, они дают возможность корректировать огонь полевой артиллерии, бронетехники и минометов, находящихся на закрытых позициях.

Ранее в пресс-службе рассказали, что в рамках комплексной проверки военнослужащие инженерно-саперного батальона провели мероприятия по снятию техники с хранения и ее подготовки для совершения марша на один из полигонов.

Затем офицеры подразделения провели с военнослужащими, как кадровыми, так и призванными из запаса, различные занятия по военным дисциплинам.

Проверка также коснулась войск связи. Рядовой запаса Денис Перелайко рассказал, что «было волнительно вновь надеть военную форму».

По его словам, родственники к повестке отнеслись с пониманием: «в мире сейчас происходят нехорошие вещи», каждый мужчина должен подготовиться к защите своей страны.

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