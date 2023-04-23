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В США назвали самое опасное оружие России

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Вооруженный гиперзвуковыми ракетами «Циркон» фрегат «Маршал Шапошников» стал самым опасным кораблем ВМФ России. Так считают эксперты американского журнала Military Watch.

В США назвали самое опасное оружие России
© Минобороны РФ/ТАСС

«Одна из самых амбициозных программ модернизации была реализована для эсминца класса «Удалой» «Маршал Шапошников», - пишет издание.

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Фрегат (по российской классификации) «Маршал Шапошников» был введен в строй в 1985 году. С 2017 года были значительно усовершенствованы его электроника и вооружения. В частности, это 16 пусковых установок новой системы вертикального пуска 3С14, которые обеспечивают совместимость с новейшими классами крылатых ракет России.

Одна из них - «Циркон» - считается самой опасной противокорабельной ракетой в мире. Благодаря ей корабль может нейтрализовать всю ударную группу противника, не используя другое вооружение.

«Корабль был вновь введен в строй в 2020 году, а затем оснащен новой противолодочной ракетой «Ответ». Это одно из самых мощных противолодочных средств России, которое дополняет глубокую модернизацию арсенала крылатых ракет «Маршал Шапошников», – добавляет Military Watch.

Ранее сообщалось, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» получит модернизируемый крейсер «Адмирал Нахимов».

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