В США назвали самое опасное оружие России
Вооруженный гиперзвуковыми ракетами «Циркон» фрегат «Маршал Шапошников» стал самым опасным кораблем ВМФ России. Так считают эксперты американского журнала Military Watch.
«Одна из самых амбициозных программ модернизации была реализована для эсминца класса «Удалой» «Маршал Шапошников», - пишет издание.
Фрегат (по российской классификации) «Маршал Шапошников» был введен в строй в 1985 году. С 2017 года были значительно усовершенствованы его электроника и вооружения. В частности, это 16 пусковых установок новой системы вертикального пуска 3С14, которые обеспечивают совместимость с новейшими классами крылатых ракет России.
Одна из них - «Циркон» - считается самой опасной противокорабельной ракетой в мире. Благодаря ей корабль может нейтрализовать всю ударную группу противника, не используя другое вооружение.
«Корабль был вновь введен в строй в 2020 году, а затем оснащен новой противолодочной ракетой «Ответ». Это одно из самых мощных противолодочных средств России, которое дополняет глубокую модернизацию арсенала крылатых ракет «Маршал Шапошников», – добавляет Military Watch.
Ранее сообщалось, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» получит модернизируемый крейсер «Адмирал Нахимов».