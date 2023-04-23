В США назвали самое опасное оружие России

Фрегат (по российской классификации) «Маршал Шапошников» был введен в строй в 1985 году. С 2017 года были значительно усовершенствованы его электроника и вооружения. В частности, это 16 пусковых установок новой системы вертикального пуска 3С14, которые обеспечивают совместимость с новейшими классами крылатых ракет России.