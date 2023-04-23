ВСУ обстреляли приграничный российский регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 23 апреля обстреляли несколько муниципальных образований Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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По его словам, под атаку попало село Сподарюшино в Грайворонском городском округе, разрушен дом и хозяйственные постройки.

«В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Муром. Один из снарядов повредил забор частного домовладения», — написал Гладков.

В результате атаки среди местных жителей никто не пострадал.