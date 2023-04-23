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ВСУ обстреляли приграничный российский регион

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 23 апреля обстреляли несколько муниципальных образований Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

ВСУ обстреляли приграничный российский регион
© Lenta.ru

По его словам, под атаку попало село Сподарюшино в Грайворонском городском округе, разрушен дом и хозяйственные постройки.

«В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Муром. Один из снарядов повредил забор частного домовладения», — написал Гладков.

В результате атаки среди местных жителей никто не пострадал.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Днем ранее, 22 апреля, глава региона заявил, что противник нанес удар по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Пострадавших нет, была повреждена линия электропередач.

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