Оператор рассказал об удивлении генералов в зоне СВО из-за визита Путина

Для генералов в зоне специальной военной операции (СВО) приезд президента России Владимира Путина стал неожиданностью. Об этом Павлом Зарубиным в ходе передачи «Москва. Кремль. Путин».

Он заявил, что никто не ожидал, что приедет Путин. Это стало удивлением для военных. Генералам сообщали, что приедет высокопоставленный чиновник, но они не предполагали, что встретятся с президентом.