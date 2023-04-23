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Оператор рассказал об удивлении генералов в зоне СВО из-за визита Путина

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Для генералов в зоне специальной военной операции (СВО) приезд президента России Владимира Путина стал неожиданностью. Об этом Павлом Зарубиным в ходе передачи «Москва. Кремль. Путин».

Оператор рассказал об удивлении генералов в зоне СВО из-за визита Путина
© РИА Новости

Он заявил, что никто не ожидал, что приедет Путин. Это стало удивлением для военных. Генералам сообщали, что приедет высокопоставленный чиновник, но они не предполагали, что встретятся с президентом.

О посещении Путиным штабов войск Херсонской области и Луганской народной республики в зоне СВО стало известно утром 18 апреля. При этом сама поездка состоялась днем ранее.

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