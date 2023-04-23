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17 минут назад

ISW: ВСУ закрепились на левом берегу Днепра

News.ru

Американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на публикации блогеров сообщил, что по состоянию на 22 апреля украинским военным удалось закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области. Аналитики ISW утверждают, что ВСУ могли занять позиции к северу от города Алешки, расположенного в семи километрах от Херсона, и продвинуться к северной окраине города на трассе E97. Бывший посол ЛНР в России Родин Мирошник в своем Telegram-канале привел заявление представителя Сил обороны Юга Украины Натальи Гуменюк, которая дала понять, что заявлять о прорыве ВСУ пока преждевременно.

ISW: ВСУ закрепились на левом берегу Днепра
Фото: Министерство обороны УкраиныМинистерство обороны Украины

Я хочу, чтобы все понимали: когда линия фронта проходит по такой широкой мощной реке как Днепр, преодолеть такое препятствие — очень сложная работа. Поэтому здесь нужно набраться терпения даже лучшим студентам Института изучения войны, — заявила Гуменюк.

Мирошник расценил данные ISW как «информационный пинок» ВСУ. Экс-посол ЛНР счел это завуалированным сигналом Киеву, что «хозяева уже очень заждались обещанного контрнаступления».

Аналитики ISW также сообщили, что войска Украины могли закрепиться к западу от населенного пункта Дачи, который расположен в 10 километрах к югу от Херсона. Исследователи отметили, что численность группировки ВСУ на левом берегу Днепра и ее задачи неясны, способность и желание командования армии Украины удерживать позиции в этом регионе также под вопросом.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что с подконтрольной Киеву части региона начали вывозить наиболее ценное и дорогостоящее оборудование на Западную Украину, а остальную технику уничтожают либо распродают. По мнению Рогова, это свидетельствует об осознании властями Украины, что им не удастся удержать Запорожье.

Армия,Владимир Рогов,
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