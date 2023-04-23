ВС Белоруссии начали приводить в порядок стартовые позиции "Тополя"

В Белоруссии начали приводить в порядок боевые стартовые позиции ракетного комплекса «Тополь». Об этом сообщает Министерство обороны республики.

«Белорусские военнослужащие приступили к сезонным работам по благоустройству объектов, где ранее базировались подразделения ракетных войск стратегического назначения», - сказано в сообщении.

Отмечается, что данные боевые стартовые позиции использовались для размещения комплекса «Тополь».

В Минобороны добавили, что личный состав благоустраивает территории после зимнего периода, а также поддерживает инфраструктуру в надлежащем состоянии.

«Тополь» - ракетный комплекс стратегического назначения. Его самоходные установки с ракетами могут передвигаться по бездорожью. Пуски происходят со специально подготовленных стартовых позиций.