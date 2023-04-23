$81.49-0.1389.35-0.11

ВС Белоруссии начали приводить в порядок стартовые позиции "Тополя"

В Белоруссии начали приводить в порядок боевые стартовые позиции ракетного комплекса «Тополь». Об этом сообщает Министерство обороны республики.

ВС Белоруссии начали приводить в порядок стартовые позиции "Тополя"
© РИА Новости

«Белорусские военнослужащие приступили к сезонным работам по благоустройству объектов, где ранее базировались подразделения ракетных войск стратегического назначения», - сказано в сообщении.

Отмечается, что данные боевые стартовые позиции использовались для размещения комплекса «Тополь».

В Минобороны добавили, что личный состав благоустраивает территории после зимнего периода, а также поддерживает инфраструктуру в надлежащем состоянии.

«Тополь» - ракетный комплекс стратегического назначения. Его самоходные установки с ракетами могут передвигаться по бездорожью. Пуски происходят со специально подготовленных стартовых позиций.

Ранее эксперт оценил размещение российского ядерного оружия в Белоруссии.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий