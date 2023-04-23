Американский журналист рассказал об утечке на черный рынок оружия для Украины

Американский журналист Сеймур Херш, известный своими разоблачительными расследованиями, рассказал об утечке поставляемого США на Украину оружия. Об этом в воскресенье, 23 апреля, Telegram-канале сообщает издание RT.

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По словам Херша, американские поставки вооружения Украине начали расхищать в самом начале спецоперации, когда они поступали в Польшу, Румынию и другие страны Европы. Местные командиры на уровне полковников лично занимались перепродажей поступившего из США оружия на черном рынке.

Американец отметил, что западные СМИ знают об этих фактах, но сознательно их замалчивают.