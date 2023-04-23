ВС РФ взяли в плен военных ВСУ из штурмовой бригады «Эдельвейс»

Российские военные захватили военнослужащих Вооруженных сил Украины из 10-й горно-штурмовой бригады «Эдельвейс». Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», выложив соответствующее видео.

«Работа батальона [Луганской народной республики] ЛНР «Заря», теперь входящего во 2-й армейский корпус армии России», — заявили военкоры.

Ранее Министерство обороны России опубликовало запись, на которой артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ поразили укрепленные позиции Вооруженных сил Украины в лесном массиве. Как отметило МО РФ, украинские военнослужащие заметили разведывательный беспилотник российских сил, но было слишком поздно, так как координаты их укреплений уже были переданы артиллеристам.

24 февраля прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.