МО РФ сообщило об уничтожении замаскированных позиции ВСУ

Расчеты самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С» Западного военного округа (ЗВО) уничтожили замаскированные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России, передает газета «Известия».
Российские разведчики обнаружили скопления украинских сил и передали координаты артиллеристам, которые уничтожили опорный пункт и боевые машины пехоты ВСУ. Как рассказал наводчик САУ «Мста-С» Никита, военные работают в самых разных условиях.
«Техника справляется на отлично. Обслуживаем технику, чтобы она нас не подвела в самые разные моменты, во время стрельбы, а также во время смены позиций», — добавил он.