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Мобилизация: последние новости на сегодня 23 апреля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 23 апреля 2023, в материале «Рамблера».

Мобилизация: последние новости на сегодня 23 апреля 2023 о частичной мобилизации в России
© ТАСС

Мобилизованные жители Сахалина отправились в свой первый отпуск

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Мобилизованные жители Сахалина вернулись из зоны боевых действий, чтобы провести свой первый отпуск дома. Об этом пишет Sakh.online.

Местное правительство предоставило три автобуса для транспортировки солдат. В московском аэропорту «Шереметьево» встретили более 120 военнослужащих из Сахалина. Им раздали памятки, на обратной стороне которых размещена информация о положенной семьям бойцов социальной помощи. Также там есть номера телефонов, по которым можно обратиться с целью узнать больше о льготах или задать любые другие вопросы.

Адвокат объяснил, могут ли мобилизовать находящихся на больничном россиян

Россияне могут избежать административной ответственности за неявку в военкомат, если у них есть уважительная причина, в том числе временная нетрудоспособность. Об этом рассказал адвокат Алексей Михальчик, пишет Life.

Он уточнил, что риск ответственности наступает, когда гражданин получает предписание на явку для убытия в учебку. Если он болен и по этой причине не может явиться в назначенное место, его не привлекут к административной ответственности. Однако представителей военкомата необходимо заранее уведомить о плохом самочувствии. В противном случае избежать административного дела не удастся.

Эксперт посоветовал сообщать о болезни или травме по факсу, по обычной или электронной почте с описью и уведомлением о получении. Он также напомнил, что человек имеет полное право не открывать дверь сотрудникам военкомата, если у них нет ордера на обыск.

Саперы обезвредили около 200 немецких мин ВСУ в населенном пункте в зоне СВО

Солдаты инженерно-саперного подразделения Западного военного округа ликвидировали около 200 мин немецких мин, установленных силами Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что мины обнаружили в населенном пункте на одном из направлений в зоне боевых действий. Украинские военнослужащие смогли установить мины при помощи систем дистанционного минирования. Российской стороне удалось уничтожить около 200 мин.

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