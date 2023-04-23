$81.49-0.1389.35-0.11

В США описали сценарий вторжения Китая на Тайвань

5

Отставной адмирал военно-морских сил США Джеймс Ставридис описал сценарий вторжения Китая на Тайвань. Об этом он написал в статье для Bloomberg.

В США описали сценарий вторжения Китая на Тайвань
© Reuters

Он предположил, что сначала КНР устроит экономическую блокаду острова, окружив кольцом боевых кораблей. Кроме того, таким образом Пекин продемонстрирует США и другим странам контроль над регионом.

После этого, считает экс-командующего НАТО, КНР ударит ракетами по узлам связи и средствам противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня, а затем начнется кибератака против военных объектов для создания паники. По мнению Ставридиса, данный этап будет самым разрушительным.

В США заявили о готовности отправить войска на Тайвань при одном условии

Ранее сообщалось, что Тайвань намерен закупить 400 ракет Harpoon у США для отражения возможных атак Китая.

С 8 по 10 апреля китайские вооруженные силы провели учения «Объединенный острый меч» вокруг острова Тайвань. Пекин заявил, что цель маневров — предупреждение выступающим за независимость острова и защита территориальной целостности и суверенитета КНР.

5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий