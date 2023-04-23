В ДНР сообщили об обстреле Пантелеймоновки со стороны ВСУ

ВС Украины (ВСУ) в воскресенье рано утром обстреляли Пантелеймоновку в ДНР из ствольной артиллерии натовского калибра 155 мм. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.