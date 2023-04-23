Япония готовится к перехвату ракет КНДР

Силы самообороны Японии начали подготовку к перехвату баллистических ракет.
По данным агентства Kyodo, группировка служащих сил самообороны, которая связана с управлением комплексами PAC3 вышла на зафрахтованном в частной компании судне из порта Хаката префектуры Фукуока.
Также, как отмечается в сообщении, в течение примерно 50 минут на судно были погружены несколько "транспортных средств большого размера", однако других подробностей не приводится.
Ранее "СП" писала, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости расширять северокорейские силы сдерживания войны на фоне ухудшения ситуации с безопасностью на полуострове. Об этом пишет местное Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).