Япония готовится к перехвату ракет КНДР

Силы самообороны Японии начали подготовку к перехвату баллистических ракет.

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По данным агентства Kyodo, группировка служащих сил самообороны, которая связана с управлением комплексами PAC3 вышла на зафрахтованном в частной компании судне из порта Хаката префектуры Фукуока.

Также, как отмечается в сообщении, в течение примерно 50 минут на судно были погружены несколько "транспортных средств большого размера", однако других подробностей не приводится.