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33 минуты назад

Япония готовится к перехвату ракет КНДР

Свободная пресса

Силы самообороны Японии начали подготовку к перехвату баллистических ракет.

Япония готовится к перехвату ракет КНДР
Фото: ТАССТАСС

По данным агентства Kyodo, группировка служащих сил самообороны, которая связана с управлением комплексами PAC3 вышла на зафрахтованном в частной компании судне из порта Хаката префектуры Фукуока.

Также, как отмечается в сообщении, в течение примерно 50 минут на судно были погружены несколько "транспортных средств большого размера", однако других подробностей не приводится.

Ранее "СП" писала, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости расширять северокорейские силы сдерживания войны на фоне ухудшения ситуации с безопасностью на полуострове. Об этом пишет местное Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Армия,Чен Ким,
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