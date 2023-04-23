Спецоперация на Украине 23 апреля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 23 апреля 2023 года.

ВСУ за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР, применив в общей сложности 119 боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в СЦКК.

Как говорится в публикации, в сторону Донецка украинские войска совершили 19 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в сторону Горловки — один обстрел, в сторону Ясиноватой — два обстрела, и в сторону Волновахского района — три обстрела.

Сведения о жертвах или разрушениях не поступали.

Полковник запаса назвал цели атак ВСУ по Крыму

Вооруженные силы Украины (ВСУ) периодически атакуют Крым беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), чтобы раскрыть положение систем противовоздушной обороны (ПВО) РФ и распространить панику среди населения. Об этом заявил первый министр государственной безопасности ДНР, доктор политических наук, полковник запаса Андрей Пинчук, пишет URA.RU.

«У них сейчас нет цели нанести какой-то мощный ущерб», — подчеркнул он.

По его словам, украинские войска станут наносить массированные удары только тогда, когда начнут активное движение по линии фронта. На данный момент они лишь готовятся, прощупывают почву для своего следующего шага, считает Пинчук.

В Германии заявили о многочисленных жертвах среди ВСУ в Артемовске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят огромные потери в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил корреспондент немецкого журнала Der Spiegel Экхард Кляйн, передает «Лента.ру».