The Economist: Украину и Запад ждет полное поражение в случае наступления

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пойти в наступление могут в итоге привести к их окружению. К такому выводу пришел журнал The Economist, передает РИА Новости.

Издание пишет, что запланированное Киевом контрнаступление — слишком рискованная затея, которая может закончиться не в пользу Украины. Для успеха ВСУ должны превосходить войска противника численностью, а такое возможно лишь на отдельных участках фронта.

«Даже если Киев сможет прорвать оборону, необходимо действовать осторожно, иначе ВСУ рискуют попасть в окружение», — утверждает журнал.

The Economist подчеркнул, что Украине и Западу следует готовиться к незначительным успехам или вовсе полному поражению при реализации этого плана.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина может начать контрнаступление летом. В недавно слитых в сеть секретных документах Пентагона говорится, что количество западной техники и вооружения не позволит Киеву добиться успеха.