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8 минут назад

Полковник запаса назвал цели атак ВСУ по Крыму

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) преследуют две задачи в периодических атаках беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Крыму. Об этом Андрей Пинчук.

Полковник запаса назвал цели атак ВСУ по Крыму
Фото: ТАССТАСС

По его словам, таким образом украинские военные хотят раскрыть положение систем противовоздушной обороны (ПВО) России. В качестве второй цели ВСУ он назвал психологическое воздействие на население с целью распространения паники и срыва туристического сезона.

«У них сейчас нет цели нанести какой-то мощный ущерб», — подчеркнул полковник запаса.

Пинчук добавил, что массированные удары по полуострову ВСУ будут наносить, когда начнется активное движение по линии фронта.

В небе над Крымом отработали силы ПВО

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в небе над Крымом сработала ПВО. По его словам, в результате никто не пострадал. Повреждения также не зафиксированы.

Армия,Андрей Пинчук,Сергей Аксенов,
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