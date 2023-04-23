Полковник запаса назвал цели атак ВСУ по Крыму

Вооруженные силы Украины (ВСУ) преследуют две задачи в периодических атаках беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Крыму. Об этом Андрей Пинчук.
По его словам, таким образом украинские военные хотят раскрыть положение систем противовоздушной обороны (ПВО) России. В качестве второй цели ВСУ он назвал психологическое воздействие на население с целью распространения паники и срыва туристического сезона.
«У них сейчас нет цели нанести какой-то мощный ущерб», — подчеркнул полковник запаса.
Пинчук добавил, что массированные удары по полуострову ВСУ будут наносить, когда начнется активное движение по линии фронта.
Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в небе над Крымом сработала ПВО. По его словам, в результате никто не пострадал. Повреждения также не зафиксированы.