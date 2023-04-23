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26 минут назад

ВСУ за сутки выпустили по населенным пунктам ДНР 119 снарядов

ТАСС

Украинские военные за минувшие сутки 25 раз обстреливали населенные пункты ДНР, выпустив по ним 119 снарядов. Об этом сообщили в воскресенье в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

ВСУ за сутки выпустили по населенным пунктам ДНР 119 снарядов
Фото: ТАССТАСС

"За истекшие сутки представительство сообщало о 25 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - отмечается в Telegram-канале представительства.

Обстрелы велись с применением реактивной системы залпового огня и ствольной артиллерии калибра 155 мм.

Под огнем оказались Горловка, Донецк, Макеевка и Владимировка. Сообщений о жертвах в результате обстрелов не поступало.

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