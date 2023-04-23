ВСУ за сутки выпустили по населенным пунктам ДНР 119 снарядов

Украинские военные за минувшие сутки 25 раз обстреливали населенные пункты ДНР, выпустив по ним 119 снарядов. Об этом сообщили в воскресенье в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 25 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - отмечается в Telegram-канале представительства.
Обстрелы велись с применением реактивной системы залпового огня и ствольной артиллерии калибра 155 мм.
Под огнем оказались Горловка, Донецк, Макеевка и Владимировка. Сообщений о жертвах в результате обстрелов не поступало.