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15 минут назад

Расчеты «Искандер-М» ВС Белоруссии завершили подготовку в России

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» ракетных войск Вооруженных сил Белоруссии завершили практическую подготовку в России, сообщили в белорусском Министерстве обороны.

Расчеты «Искандер-М» ВС Белоруссии завершили подготовку в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении Минобороны Белоруссии указано, что белорусские военнослужащие вернулись из России после полного цикла обучения на одном из полигонов Вооруженных сил Российской Федерации, где расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ракетных войск ВС Белоруссии проходили практическую подготовку, передает РИА «Новости».

Ранее Минобороны России заявило об успешном обучении летчиков из Белоруссии применению ядерных боеприпасов.

Напомним, в начале апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВС Белоруссии получили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», способный использовать ракеты в ядерном исполнении.

Армия,Сергей Шойгу,Минобороны России,
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