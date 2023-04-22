Расчеты «Искандер-М» ВС Белоруссии завершили подготовку в России

Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» ракетных войск Вооруженных сил Белоруссии завершили практическую подготовку в России, сообщили в белорусском Министерстве обороны.
В сообщении Минобороны Белоруссии указано, что белорусские военнослужащие вернулись из России после полного цикла обучения на одном из полигонов Вооруженных сил Российской Федерации, где расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ракетных войск ВС Белоруссии проходили практическую подготовку, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны России заявило об успешном обучении летчиков из Белоруссии применению ядерных боеприпасов.
Напомним, в начале апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВС Белоруссии получили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», способный использовать ракеты в ядерном исполнении.