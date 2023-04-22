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В Белгородской области уничтожили найденную авиабомбу

В Белгородской области уничтожили авиабомбу, которую ранее обнаружили в жилом секторе Белгорода. Видео с подрывом снаряда опубликовал глава региона Вячеслав Гладков.

«Уничтожение взрывоопасного предмета произведено», — написал он в Telegram.

Ранее губернатор сообщил, что жителей 17 многоквартирных домов эвакуируют в Белгороде из-за взрывоопасного предмета.

Позднее снаряд вывезли с территории жилого сектора, эвакуированных местных жителей начали возвращать в квартиры.

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