В Белгородской области уничтожили найденную авиабомбу
В Белгородской области уничтожили авиабомбу, которую ранее обнаружили в жилом секторе Белгорода. Видео с подрывом снаряда опубликовал глава региона Вячеслав Гладков.
«Уничтожение взрывоопасного предмета произведено», — написал он в Telegram.
Ранее губернатор сообщил, что жителей 17 многоквартирных домов эвакуируют в Белгороде из-за взрывоопасного предмета.
Позднее снаряд вывезли с территории жилого сектора, эвакуированных местных жителей начали возвращать в квартиры.