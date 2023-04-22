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Раскрыт необычный способ подготовки российских бойцов в зоне СВО

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Российских бойцов в ходе слаживания в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине учат определять, работает ли по ним противник из стрелкового оружия. Видео с необычным способом подготовки опубликовано в Telegram-канале 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады, относящейся к группировке «Центр».

На кадрах видно, как инструктор по боевой подготовке совершает выстрелы из автомата в непосредственной близости от головы бойца, находящегося в лежачем положении.

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«Боец должен услышать и увидеть, как попадает в землю пуля, почувствовать запах пороха и акустический удар. Тогда в реальной боевой обстановке он сразу поймет, что по нему "работают", и сменит позицию», — объяснили авторы поста.

Ранее в сети появились кадры применения новейшего российского танка Т-14 «Армата» во время боевого слаживания в зоне спецоперации.

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