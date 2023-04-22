Вооруженные формирования Украины испытывают нехватку средств ПВО и боеприпасов. Это ведет к утрате Киевом контроля над небом и ему снова нужна помощь Запада. Об этом сообщает The Times со ссылкой на членов украинских подразделений.

«Русские знают, что у нас недостаточно снарядов, чтобы их остановить», - заявил член вооруженного формирования по прозвищу «Голливуд».

По его словам, переносные комплексы «Стингеры» - это «единственная противовоздушная оборона, которая у нас есть». Как следствие, российская армия с каждым днем задействует все большее число вертолетов и самолетов, осознавая бессилие Киева.

Другой член ВСУ с позывным «Кот» отметил, что ситуация усложняется тем, что Россия включает на полную мощь производство современных беспилотников. Для борьбы с ними также требуются системы ПВО.

«Украине грозит потеря контроля над своим воздушным пространством, если Запад не ответит на отчаянную просьбу о большем количестве оружия», - делает вывод The Times.