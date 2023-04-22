$81.49-0.1389.35-0.11

Военнослужащие ВСУ рассказали The Times о дефиците средств ПВО и боеприпасов

12

Вооруженные формирования Украины испытывают нехватку средств ПВО и боеприпасов. Это ведет к утрате Киевом контроля над небом и ему снова нужна помощь Запада. Об этом сообщает The Times со ссылкой на членов украинских подразделений.

Военнослужащие ВСУ рассказали The Times о дефиците средств ПВО и боеприпасов
© globallookpress.com

«Русские знают, что у нас недостаточно снарядов, чтобы их остановить», - заявил член вооруженного формирования по прозвищу «Голливуд».

По его словам, переносные комплексы «Стингеры» - это «единственная противовоздушная оборона, которая у нас есть». Как следствие, российская армия с каждым днем задействует все большее число вертолетов и самолетов, осознавая бессилие Киева.

Российские войска взяли под контроль три квартала Артемовска

Другой член ВСУ с позывным «Кот» отметил, что ситуация усложняется тем, что Россия включает на полную мощь производство современных беспилотников. Для борьбы с ними также требуются системы ПВО.

«Украине грозит потеря контроля над своим воздушным пространством, если Запад не ответит на отчаянную просьбу о большем количестве оружия», - делает вывод The Times.

Ранее глава Пентагона заявил, что Киеву «крайне необходимы средства ПВО наземного базирования».

12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий