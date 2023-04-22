Российские войска взяли под контроль три квартала Артемовска

Министерство обороны России сообщило, что на Донецком направлении штурмовые отряды Вооруженных сил РФ за последние сутки взяли под свой контроль три квартала в западной части города Артемовска (украинское название - Бахмут), передает РИА Новости.

Согласно сообщению оборонного ведомства, подразделения ВДВ сковывали действия украинских войск на флангах и оказывали поддержку штурмовым отрядам по овладению городом. Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия "Южной" группировки войск нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районе Богдановки и Николаевки в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее боец ЧВК "Вагнер" рассказал РИА Новости, что украинские военнослужащие, отступая в Артемовске, бросают большое количество оружия и снарядов. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.