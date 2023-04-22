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20 минут назад

В «Росэнергоатоме» рассказали об атаках украинских беспилотников на ЗАЭС

Илья Родин

Остекление турбинного зала четвертого энергоблока Запорожской АЭС было повреждено в результате атак украинских беспилотников, рассказал советник главы госконцерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

В «Росэнергоатоме» рассказали об атаках украинских беспилотников на ЗАЭС
Фото: ТАССТАСС

Карчаа пояснил, что окна в турбинном зале были выбиты взрывной волной. Он добавил, что это произошло в результате атак беспилотников.

По словам советника, военнослужащие ВСУ по-прежнему предпринимают атаки на ЗАЭС.

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Напомним, что накануне руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что посещавшие станцию эксперты организации заявляли о частых обстрелах ЗАЭС.

Чиновник отметил, что ведет постоянные переговоры с Москвой и Киевом, предпринимает усилия по обеспечению безопасности станции.

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