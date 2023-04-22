В «Росэнергоатоме» рассказали об атаках украинских беспилотников на ЗАЭС

Остекление турбинного зала четвертого энергоблока Запорожской АЭС было повреждено в результате атак украинских беспилотников, рассказал советник главы госконцерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Фото: ТАСС ТАСС

Карчаа пояснил, что окна в турбинном зале были выбиты взрывной волной. Он добавил, что это произошло в результате атак беспилотников.

По словам советника, военнослужащие ВСУ по-прежнему предпринимают атаки на ЗАЭС.

Напомним, что накануне руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что посещавшие станцию эксперты организации заявляли о частых обстрелах ЗАЭС.