Уничтожение Россией польских «Крабов» на фронте попало на видео

Армия России массово уничтожает польские самоходные артиллерийские установки (САУ) Krab на фронте на Украине. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («Военкоры РВ»). Военкоры также опубликовали видео с уничтожением «Крабов».

«Из 18 официально поставленных САУ более 10 уничтожены с подтверждением видеофиксацией», — сказано в публикации канала.

На видео попали как сами моменты уничтожения установок российскими военными, так и обломки «Крабов».