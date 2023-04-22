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35 минут назад

Уничтожение Россией польских «Крабов» на фронте попало на видео

Lenta.ru

Армия России массово уничтожает польские самоходные артиллерийские установки (САУ) Krab на фронте на Украине. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («Военкоры РВ»). Военкоры также опубликовали видео с уничтожением «Крабов».

«Из 18 официально поставленных САУ более 10 уничтожены с подтверждением видеофиксацией», — сказано в публикации канала.

На видео попали как сами моменты уничтожения установок российскими военными, так и обломки «Крабов».

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска пресекли действия четырех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на купянском направлении, а также уничтожили в районе населенного пункта Кисловка в Харьковской области склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Армия,Видео,Минобороны России,
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