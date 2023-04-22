Эксперт: Сербия активно закупает военную технику у Запада

Сербская армия постепенно переходит на западную военную технику, рассказал военный аналитик Александр Радич. Об этом пишет РИА «Новости».

Эксперт пояснил, что эта тенденция стала отчетливо заметна во время крупного смотра сербской армии «Гранит 2023», проведенного на военном аэродроме под Белградом.

По его данным, Сербия в 2021 году заказала у российских оружейников большую партию военной техники. В нее были включены 7 вертолетов, системы РЭБ, две батареи ЗРПК, комплекс «Панцирь-С1М».

Кроме того, предполагалось, что Россия будет осуществлять обслуживание поставленной ранее техники. В частности, самолетов МиГ-29.

Санкции, отметил аналитик, значительно осложнили процесс поставок оружия и запчастей в Сербию. Вместе с тем, еще до введения глобальных ограничительных мер против России, Белград осуществлял закупки по дифференцированной схеме.

В частности, республика заказала 18 ЗРК во Франции, БПЛА и ЗРК FK-3 в Китае, ряд других вооружений - в ФРГ и Испании.