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Эксперт рассказал, что Сербия активно закупает военную технику у Запада

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Сербская армия постепенно переходит на западную военную технику, рассказал военный аналитик Александр Радич. Об этом пишет РИА «Новости».

Эксперт: Сербия активно закупает военную технику у Запада
© globallookpress.com

Эксперт пояснил, что эта тенденция стала отчетливо заметна во время крупного смотра сербской армии «Гранит 2023», проведенного на военном аэродроме под Белградом.

По его данным, Сербия в 2021 году заказала у российских оружейников большую партию военной техники. В нее были включены 7 вертолетов, системы РЭБ, две батареи ЗРПК, комплекс «Панцирь-С1М».

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Кроме того, предполагалось, что Россия будет осуществлять обслуживание поставленной ранее техники. В частности, самолетов МиГ-29.

Санкции, отметил аналитик, значительно осложнили процесс поставок оружия и запчастей в Сербию. Вместе с тем, еще до введения глобальных ограничительных мер против России, Белград осуществлял закупки по дифференцированной схеме.

В частности, республика заказала 18 ЗРК во Франции, БПЛА и ЗРК FK-3 в Китае, ряд других вооружений - в ФРГ и Испании.

Аналитик заметил, что в Сербии также осуществляется сборка техники на основе узлов и деталей российского и западного производства. Так, на БТР ставятся российская башня, американский двигатель, французская подвеска.

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