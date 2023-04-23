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В США рассказали об об огромных российских истребителях

Журналисты обратили внимание на внушительные размеры российских истребителей Су-27 и Су-30 на праздновании 77-летия ВВС Индонезии.

В США рассказали об об огромных российских истребителях
© Российская Газета

На празднике в честь юбилея боевые самолеты и вертолеты страны расположили и сфотографировали так, что российские истребители стали казаться еще больше на фоне американских F-16, южнокорейских T-50 и турбовинтовых EMB-314.

Парк ВВС Индонезии состоит из пяти Су-27СК, двух Су-30МК, девяти Су-30МК2, 17 F-16 разных модификаций, 21 учебного самолета трех типов: реактивных T-1 Woong Bee и T-50 Golden Eagle, а также турбовинтовых EMB-314 Super Tucano. В центре фото находятся вертолеты: два многоцелевых H225M и пять учебных Eurocopter EC120 Colibri. На заднем плане видны два недавно поставленных Индонезии VIP-джета Dassault Falcon 7X и транспортник C-130 Hercules. Киль F-16 во втором ряду слева украшен в честь юбилея ВВС.

Конечно, сравнивать размеры тяжелых истребителей завоевания господства в воздухе, какими являются Су-27 и Су-30, с легкими F-16 и учебными T-50 некорректно, пишет The Drive. Тем более, что снимок сделан так, что самолеты на переднем плане выглядят массивнее. Справедливости ради заметим, что американский аналог истребителей Сухого, F-15 даже немного превосходит российские самолеты размерами. Его длина, скажем 19,43 метра против 18,5 у Су-27.

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