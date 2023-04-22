Военкор Руденко показал американский М113, уничтоженный под Артемовском
Военкор Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видео уничтоженного американского бронетранспортера М113.
Видео было сделано украинскими военными на дороге под Артемовском (Бахмутом). Сообщается, что БТР получил попадание в левый борт. По данным военкора, механик-водитель погиб.
Ранее Telegram-канал "Военкоры Русской Весны" показал видео передвижения танков Leopard 2A4 и американских БТР M113. Колонна ползет по грязи где-то на Украине.