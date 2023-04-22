Россия образовала угрожающий США «треугольник смерти»

В тихоокеанском регионе появился «Треугольник смерти». Он угрожает США и заставляет Белый дом изменить свои оперативные планы. Так считает Федерико Джулиани, эксперт издания InsideOver.

«Если мы посмотрим на географическую карту, то легко обнаружим треугольник смерти в двух шагах от Тихого океана. Три вершины его составляют Китай, Северная Корея и, конечно же, Россия», - пишет автор.

По его мнению, Белый дом вынуждают внимательно следить как за украинским сценарием, так и за тревожными действиями в Восточной Азии. Россия затеяла геополитическую игру на Дальнем Востоке, проводя военные учения, часто совместно с Китаем.

Пхеньян и Москва «с удовольствием усиливают давление на Вашингтон» в этом районе, пытаясь усложнить жизнь администрации Байдена.

Все это происходит на фоне спорадических кризисов, касающихся Тайваня. КНР, в свою очередь, сближается с Пхеньяном. Так, Си Цзиньпин недавно сказал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, что две страны должны активизировать общение на фоне роста напряженности на Корейском полуострове.