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Аксенов: в небе над Крымом отработали силы ПВО

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Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заявил, что в небе над полуостровом утром 22 апреля сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

В небе над Крымом отработали силы ПВО
© ТАСС

«Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — уточнил Аксенов.

Другие подробности по ситуации в регионе пока не приводятся.

В начале апреля ракета была сбита ПВО в Феодосии, обломки упали в одном из населенных пунктов Крыма. Жертв и разрушений не фиксировалось.

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