В небе над Крымом отработали силы ПВО

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заявил, что в небе над полуостровом утром 22 апреля сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — уточнил Аксенов.

Другие подробности по ситуации в регионе пока не приводятся.

В начале апреля ракета была сбита ПВО в Феодосии, обломки упали в одном из населенных пунктов Крыма. Жертв и разрушений не фиксировалось.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.