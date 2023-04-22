Мобилизация: последние новости на сегодня 22 апреля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 22 апреля 2023, в материале «Рамблера».

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Песков сообщил, что разговоров о новой волне мобилизации в Кремле не ведется

Российские власти не обсуждают вопрос о новой волне мобилизации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По его словам, в Администрации президента «разговоров о какой-то там волне мобилизации» нет.

Как указал пресс-секретарь главы государства, в настоящее время ведется работа по усовершенствованию и цифровизации системы работы военкоматов. Это связано с обязанностью россиян проходить срочную военную службу.

Мобилизованным доплатят миллионеры. В Госдуме предложили ввести новый налог для богатых

В Госдуме предложили ввести дополнительный налог для миллионеров, а собранные средства направлять в Фонд поддержки мобилизованным и их семьям, сообщает «Прайм».

Письмо об этом направлено в кабмин России. По словам депутатов, мобилизованные, а также члены их семей не редко обращаются за поддержкой. Для предоставления им помощи предложено сформировать Фонд поддержки мобилизованных и их семей, а наполнять его за счет граждан, чей годовой доход превышает 12 млн рублей. Для них предложено ввести дополнительный налог — 2% к НДФЛ.

В Госдуме отмечают, что таким образом российские миллионеры смогут как помочь своему народу, так и избежать санкций Запада.

Мобилизованные челябинцы записали обращение к землякам и властям своего района

Мобилизованные из Карталинского района Челябинской области записали на передовой видеообращение к землякам и властям своего района, сообщает «Ура.ру».

Бойцы поблагодарили карталинцев за благотворительную помощь, а также гостинцы с Родины. Военнослужащие попросили ждать их возвращения домой с победой.